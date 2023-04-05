فيرنر يسجل لـ لايبزيج في شباك دورتموند بكأس ألمانيا
الأربعاء، 05 أبريل 2023 - 22:23
⚽️ فيرنر يخطف هدف التقدم للايبزيج بإنهاء جميل من لمسة واحدة— قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) April 5, 2023
⏲️ الدقيقة 22
مباراة: #لايبزيج 1 × 0 #دورتموند
ربع نهائي 🇩🇪 #كأس_ألمانيا 🏆 pic.twitter.com/dyvPXBXvqz
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