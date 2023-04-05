ملخص تعادل يوفنتوس مع إنتر 1-1 (ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا)

الأربعاء، 05 أبريل 2023 - 00:56

4/5/2023 12:56:48 AM ملخص تعادل يوفنتوس مع إنتر 1-1 (ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا)
يوفنتوس إنتر كأس إيطاليا
نرشح لكم
هدفا تعادل أتليتك بلباو وأوساسونا 1-1 (كأس ملك إسبانيا) أهداف فوز فرايبورج على بايرن ميونيخ 2-1 (كأس ألمانيا) لقطة اليوم - بايرن ميونيخ يودع كأس ألمانيا في الـ +95 ناجلزمان على رأس 5 مرشحين لتدريب تشيلسي.. تعرف عليهم أهداف فوز ميلان على نابولي 4-0 (الدوري الإيطالي) هدف ميلان الرابع أمام نابولي (أليكسيس سايليمايكرس) هدف ميلان الثالث أمام نابولي (رافاييل لياو) هدف ميلان الثاني أمام نابولي (براهيم دياز)
أخر الأخبار
بيراميدز: لن نهدي تذاكر نهائي كأس مصر للفرق المنافسة.. وجمهورنا في تزايد مستمر 5 ساعة | الكرة المصرية
شباك نظيفة لأول مرة.. عماد السيد رجل مباراة فاركو والداخلية 5 ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول – غياب الشناوي وطاهر عن لقاء الأهلي وغزل المحلة 6 ساعة | الكرة المصرية
الـ 13 من الموج الأزرق.. بواتينج رجل مباراة أسوان وسموحة 6 ساعة | الدوري المصري
قائمة بيراميدز – مهاجم واحد وغياب رمضان صبحي عن مواجهة المقاولون 6 ساعة | الكرة المصرية
عودة للعمل مع رونالدو.. بلد الوليد يتعاقد مع بيتزولانو 6 ساعة | الدوري الإسباني
بيراميدز: مستعدون لتحمل تكاليف الحكام الأجانب لنهائي الكأس 6 ساعة | الكرة المصرية
للخروج من ظل والده.. ماركا: دافيدي أنشيلوتي يتولى تدريب بازل 6 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يعلن عقوبة مالية كبيرة على أحمد عبد القادر 2 كولر: لم أشاهد من قبل أعداد جمهور الأهلي الكبيرة.. وهذا ما حدث مع عبد القادر بعد المباراة 3 الزمالك يعلن تجميد 4 لاعبين وخصم مستحقات عقب الخسارة من المصري 4 مصدر من كاف يكشف لـ في الجول موقف فيوتشر بعد شكوى بيراميدز