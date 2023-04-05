ملخص تعادل يوفنتوس مع إنتر 1-1 (ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا)
الأربعاء، 05 أبريل 2023 - 00:56
مباراة انتهت بإثارة كبيرة— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) April 4, 2023
يوفنتوس يتقدم وإنتر يتعادل وأحداث مثيرة للجدل في نهاية اللقاء
شاهد الهدفين#يوفنتوس_إنتر#كأس_إيطاليا pic.twitter.com/25KCg5YSw4
نرشح لكم
هدفا تعادل أتليتك بلباو وأوساسونا 1-1 (كأس ملك إسبانيا) أهداف فوز فرايبورج على بايرن ميونيخ 2-1 (كأس ألمانيا) لقطة اليوم - بايرن ميونيخ يودع كأس ألمانيا في الـ +95 ناجلزمان على رأس 5 مرشحين لتدريب تشيلسي.. تعرف عليهم أهداف فوز ميلان على نابولي 4-0 (الدوري الإيطالي) هدف ميلان الرابع أمام نابولي (أليكسيس سايليمايكرس) هدف ميلان الثالث أمام نابولي (رافاييل لياو) هدف ميلان الثاني أمام نابولي (براهيم دياز)