هدفا تعادل أتليتك بلباو وأوساسونا 1-1 (كأس ملك إسبانيا)

الأربعاء، 05 أبريل 2023 - 00:04

4/5/2023 12:04:02 AM هدفا تعادل أتليتك بلباو وأوساسونا 1-1 (كأس ملك إسبانيا)
أوساسونا أتليتك بلباو كأس ملك إسبانيا
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