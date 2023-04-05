هدفا تعادل أتليتك بلباو وأوساسونا 1-1 (كأس ملك إسبانيا)
الأربعاء، 05 أبريل 2023 - 00:04
أوساسونا يفرض التعادل على أتلتيك بيلباو بهدف لمثله، ويتأهل لنهائي كأس ملك اسبانيا— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) April 4, 2023
📺 شاهد أهداف المباراة ⬇️#أتلتيك_بيلباو_أوساسونا#CopaDelRey | #SSC pic.twitter.com/vmtMBAEXzo
نرشح لكم
أهداف فوز فرايبورج على بايرن ميونيخ 2-1 (كأس ألمانيا) لقطة اليوم - بايرن ميونيخ يودع كأس ألمانيا في الـ +95 ناجلزمان على رأس 5 مرشحين لتدريب تشيلسي.. تعرف عليهم أهداف فوز ميلان على نابولي 4-0 (الدوري الإيطالي) هدف ميلان الرابع أمام نابولي (أليكسيس سايليمايكرس) هدف ميلان الثالث أمام نابولي (رافاييل لياو) هدف ميلان الثاني أمام نابولي (براهيم دياز) هدف ميلان الأول أمام نابولي (رافاييل لياو)
أخر الأخبار
سجل هدفا.. ماذا قدم حجازي أمام ضمك 23 دقيقة | السعودية