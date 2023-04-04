أهداف فوز فرايبورج على بايرن ميونيخ 2-1 (كأس ألمانيا)
الثلاثاء، 04 أبريل 2023 - 23:02
🚨 #فرايبورج يفجر المفاجأة ويقصي #بايرن_ميونيح من ربع نهائي 🏆#كأس_ألمانيا🇩🇪— قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) April 4, 2023
🎥 - شاهد أهداف المباراة pic.twitter.com/ShVvMatKLQ
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