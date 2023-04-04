لقطة اليوم - بايرن ميونيخ يودع كأس ألمانيا في الـ +95
الثلاثاء، 04 أبريل 2023 - 22:49
⚽️ لوكاس هولر يسجل هدف فرايبورج الثاني من ركلة جزاء في وقت قاتل#بايرن_ميونيخ 1 × 2 #فرايبورج— قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) April 4, 2023
ربع نهائي 🏆#كأس_ألمانيا🇩🇪 pic.twitter.com/wD4tNS8i7n
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