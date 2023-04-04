هدف رونالدو في مرمى العدالة بالدوري السعودي
الثلاثاء، 04 أبريل 2023 - 21:53
هدددددف!⚽️— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) April 4, 2023
د40' الهدف الأول لـ النصر عن طريق كريستيانو رونالدو
العدالة 0 × 1 النصر#العدالة_النصر | #SSC pic.twitter.com/hnVKTejFL8
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