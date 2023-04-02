هدف ميلان الرابع أمام نابولي (أليكسيس سايليمايكرس)

أربعة على من يتربعون على الصدارة



هدف مارادوني في ملعب مارادونا!



ساليمايكيرس يراوغ ويمر ويسجل هدفاً رائعاً



نابولي 0 - 4 ميلان#نابولي_ميلان #الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/hT5EKD2HzC