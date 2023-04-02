هدف ميلان الثالث أمام نابولي (رافاييل لياو)
الأحد، 02 أبريل 2023 - 22:24
ميلان يضرب نابولي بالثلاثة في عقر داره— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) April 2, 2023
تونالي يستخلص الكرة ويمرر
لياو يراوغ ويطلق تسديدة قوية في المرمى#نابولي_ميلان #الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/TLneIEcQVC
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