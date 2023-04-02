هدف ميلان الثالث أمام نابولي (رافاييل لياو)

ميلان يضرب نابولي بالثلاثة في عقر داره



تونالي يستخلص الكرة ويمرر



لياو يراوغ ويطلق تسديدة قوية في المرمى#نابولي_ميلان #الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/TLneIEcQVC