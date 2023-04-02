لقطة اليوم.. مورينيو يدافع عن ستانكوفيتش أمام هجوم الجمهور
الأحد، 02 أبريل 2023 - 20:18
مورينيو يدافع عن ستانكوفيتش مدرب سامبدوريا ولاعبه السابق في إنتر ويطالب الجماهير بالتوقف عن مهاجمته#روما_سامبدوريا#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/NYgak1Wh7S— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) April 2, 2023
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