لقطة اليوم.. مورينيو يدافع عن ستانكوفيتش أمام هجوم الجمهور

مورينيو يدافع عن ستانكوفيتش مدرب سامبدوريا ولاعبه السابق في إنتر ويطالب الجماهير بالتوقف عن مهاجمته#روما_سامبدوريا#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/NYgak1Wh7S