هدف فوز يوفنتوس على هيلاس فيرونا 1-0 (الدوري الإيطالي)
السبت، 01 أبريل 2023 - 23:04
يوفنتوس يستمر بالتألق وتحقيق الانتصارات— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) April 1, 2023
يفوز على ضيفه هيلاس فيرونا بهدف نظيف ويبلغ النقطة 44 بالمركز السابع#يوفنتوس_فيرونا#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/ZXObMrwvZV
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