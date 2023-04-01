لحظة إفطار سفيان أمرابط أثناء مباراة إنتر وفيورنتينا

هدف فوز فيورنتينا على إنتر 1-0 (الدوري الإيطالي)

سحب تنظيم مونديال الشباب من إندونيسيا بسبب إسرائيل

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