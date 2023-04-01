لحظة إفطار سفيان أمرابط أثناء مباراة إنتر وفيورنتينا
السبت، 01 أبريل 2023 - 20:38
لحظة إفطار اللاعب المغربي سفيان إمرابط..#إنتر_فيورنتينا#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/K9TFHYVs89— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) April 1, 2023
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