هدف فوز فيورنتينا على إنتر 1-0 (الدوري الإيطالي)

إنتر يخسر على أرضه أمام فيورنتينا بهدف دون رد

هذا هو الانتصار الأول للفيولا على ملعب جوسيبي مياتزا منذ عام 2017#إنتر_فيورنتينا#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/UHTew6hOp5