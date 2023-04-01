هدف فوز فيورنتينا على إنتر 1-0 (الدوري الإيطالي)
السبت، 01 أبريل 2023 - 20:26
إنتر يخسر على أرضه أمام فيورنتينا بهدف دون رد— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) April 1, 2023
هذا هو الانتصار الأول للفيولا على ملعب جوسيبي مياتزا منذ عام 2017#إنتر_فيورنتينا#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/UHTew6hOp5
نرشح لكم
لحظة إفطار سفيان أمرابط أثناء مباراة إنتر وفيورنتينا سحب تنظيم مونديال الشباب من إندونيسيا بسبب إسرائيل الذهاب لملهي ليلي مرتين أسبوعيًا.. تعرف على أغرب البنود في عقود نجوم كرة القدم اشتباك هائل بين لاعبي بيرو والشرطة الإسبانية قبل مباراة المغرب قصتان من كأس العالم يوضحان شخصية ميسي القائد هدف كريستيانو رونالدو الثاني - البرتغال × لوكسمبورج تقنية الفيديو تنقذ حياة حكم مواجهة ليفركوزن ضد بايرن ميونيخ هدف فوز يوفنتوس على إنتر 0/1 (دربي إيطاليا)