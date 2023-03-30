سحب تنظيم مونديال الشباب من إندونيسيا بسبب إسرائيل

الخميس، 30 مارس 2023 - 11:57

3/30/2023 11:57:35 AM سحب تنظيم مونديال الشباب من إندونيسيا بسبب إسرائيل
إسرائيل إندونيسيا كأس العالم للشباب
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