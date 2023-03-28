هدف مصر الثالث في مالاوي عن طريق محمد صلاح

هدف طارق حامد الدولي الأول في شباك مالاوي

مؤتمر روي فيتوريا المدير الفني لـ منتخب مصر بعد الفوز على مالاوي

أحمد جعفر: هذا ما حدث من ميدو بعد انضمام جدو بدلا منه لمنتخب مصر