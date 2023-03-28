اشتباك هائل بين لاعبي بيرو والشرطة الإسبانية قبل مباراة المغرب
الثلاثاء، 28 مارس 2023 - 12:18
Que pasó con la policía española ¿? que vergonzoso momento con los integrantes de la selección 🇵🇪 esto es un abuso 🤬🤬🤬 pic.twitter.com/2Ap2rdaL5Q— El tío Cuto (@eltiocuto) March 27, 2023
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