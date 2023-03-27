جمال عبد الحميد: 6 مدربين أجانب مرشحين لتدريب الزمالك

تصريحات بابافاسيليو بعد الفوز على الزمالك

حوار في الجول - أحمد جعفر يكشف أسرار مسيرته في الزمالك.. وكواليس مفاوضات الأهلي

أحمد جعفر يتحدث عن سر حذاء أبو تريكة.. وسبب اللعب في الدرجة الثانية

أحمد جعفر يكشف سبب رحيله عن الزمالك بعد حديث مع ميدو

أحمد جعفر: هذا ما حدث من ميدو بعد انضمام جدو بدلا منه لمنتخب مصر