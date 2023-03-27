تصريحات بابافاسيليو بعد الفوز على الزمالك

الإثنين، 27 مارس 2023 - 00:43

3/27/2023 12:43:15 AM تصريحات بابافاسيليو بعد الفوز على الزمالك
بابافاسيليو البنك الأهلي الزمالك كأس الرابطة
نرشح لكم
خالد جلال يتحدث عن ترشحه لتدريب الزمالك مرموش: أتعلم من صلاح وتريزيجيه حوار في الجول - أحمد جعفر يكشف أسرار مسيرته في الزمالك.. وكواليس مفاوضات الأهلي أحمد جعفر يتحدث عن سر حذاء أبو تريكة.. وسبب اللعب في الدرجة الثانية أحمد جعفر يكشف محاولات الأهلي للتعاقد معه.. وقصة إلقاء قميص الزمالك أحمد جعفر يكشف سبب رحيله عن الزمالك بعد حديث مع ميدو أحمد جعفر: هذا ما حدث من ميدو بعد انضمام جدو بدلا منه لمنتخب مصر "بعت شقتي والعربية".. أحمد جعفر يتحدث عن الأزمة المادية التي تعرض لها أثناء لعبه للزمالك
أخر الأخبار
أحمد ياسر: بابافاسيليو يضيف إلينا تفاصيل لم نتعلمها مع المدربين المصريين 25 دقيقة | الكرة المصرية
بامبو: سددت الكرة من أمام قاعود لأني طماع.. ومدربنا يريد الفوز على الجميع 52 دقيقة | الكرة المصرية
أبو جبل: الفوز الكبير يثبت عمل المدرب.. وأشكر جماهير الزمالك ساعة | الكرة المصرية
كرة يد - منتخب مصر للناشئين يفتتح الدورة الودية بفوز كبير على السعودية ساعة | كرة يد
بابافاسيليو: نستحق الفوز على الزمالك.. وهذا وقت عودة أبو جبل للمنتخب ساعة | الكرة المصرية
كرة سلة - على بعد مباراة من الدربي.. فوز الأهلي والزمالك والاتحاد في دوري السوبر ساعة | كرة سلة
عبد المقصود: خسرنا المباراة خلال 10 دقائق.. وافتقدنا 12 لاعبا ضد البنك الأهلي ساعة | الكرة المصرية
بيان - الهلال: خاطبنا كاف للعب مباراة الأهلي دون جمهور.. لا نريد "بورسعيد جديدة" ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت تصفيات إفريقيا - مصر الأولمبي (0) -(0) زامبيا.. الفراعنة إلى أمم إفريقيا 2 سيناريوهات الكونفدرالية بعد الحُكم لـ فيوتشر - الجيش الملكي قد يودع وبيراميدز أمام خيار واحد 3 الأهلي: هذه غرامة الانسحاب من كأس الرابطة.. ودرسنا الأمر جيدا 4 انتهت كرة يد - الأهلي (23) - (31) الزمالك