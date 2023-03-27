تصريحات بابافاسيليو بعد الفوز على الزمالك

خالد جلال يتحدث عن ترشحه لتدريب الزمالك

مرموش: أتعلم من صلاح وتريزيجيه

حوار في الجول - أحمد جعفر يكشف أسرار مسيرته في الزمالك.. وكواليس مفاوضات الأهلي

أحمد جعفر يتحدث عن سر حذاء أبو تريكة.. وسبب اللعب في الدرجة الثانية

أحمد جعفر يكشف محاولات الأهلي للتعاقد معه.. وقصة إلقاء قميص الزمالك

أحمد جعفر يكشف سبب رحيله عن الزمالك بعد حديث مع ميدو

أحمد جعفر: هذا ما حدث من ميدو بعد انضمام جدو بدلا منه لمنتخب مصر

"بعت شقتي والعربية".. أحمد جعفر يتحدث عن الأزمة المادية التي تعرض لها أثناء لعبه للزمالك