هدف كريستيانو رونالدو الثاني - البرتغال × لوكسمبورج
الأحد، 26 مارس 2023 - 21:41
O NOME DELE É— sportv (@sportv) March 26, 2023
CRISTIANO RONALDOOOOOOOO!
2x#EliminatoriasDaEuroNoSportv pic.twitter.com/I0bcZN3Rc4
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