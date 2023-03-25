ملخص تعادل أوروجواي واليابان 1-1 (ودي)
السبت، 25 مارس 2023 - 00:47
✖️ 𝐄𝐦𝐩𝐚𝐭𝐞 𝐞𝐧 𝐉𝐚𝐩𝐨́𝐧— Selección Uruguaya (@Uruguay) March 24, 2023
Uruguay igualó con el local por la Kirin Challenge Cup.
📺 https://t.co/qVMBrYJR1J #ElEquipoQueNosUne pic.twitter.com/iuAolGXzCi
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