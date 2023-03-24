أهداف فوز فنزويلا على السعودية 2-1 (ودي)
الجمعة، 24 مارس 2023 - 23:44
الأخضر يخسر ودية فنزويلا (1-2)🇸🇦🇻🇪#السعودية_فنزويلا | #SSC pic.twitter.com/fkZ07sEZON— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) March 24, 2023
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