هدف مصر الأول أمام مالاوي - محمد صلاح (تصفيات أمم إفريقيا)
الجمعة، 24 مارس 2023 - 21:40
محمد صلاح يمنح المنتخب المصري التقدم أمام المنتخب المالاوي ⚽️🇪🇬#تصفيات_كأس_أمم_أفريقيا #مصر #مالاوي pic.twitter.com/JCj8iUpFbw— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 24, 2023
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