حوار في الجول - أحمد جعفر يكشف أسرار مسيرته في الزمالك.. وكواليس مفاوضات الأهلي

أحمد جعفر يتحدث عن سبب اللعب في الدرجة الثانية

أحمد جعفر يكشف محاولات الأهلي للتعاقد معه.. وقصة إلقاء قميص الزمالك

أحمد جعفر يكشف سبب رحيله عن الزمالك بعد حديث مع ميدو

أحمد جعفر: هذا ما حدث من ميدو بعد انضمام جدو بدلا منه لمنتخب مصر

"بعت شقتي والعربية".. أحمد جعفر يتحدث عن الأزمة المادية التي تعرض لها أثناء لعبه للزمالك

أحمد جعفر: هذا هو الفارق بين ميدو وعمرو زكي

نظام جديد لكأس العالم للأندية 2025.. ولهذا السبب سيشارك الأهلي

"الزملكاوي أهو".. جماهير الزمالك تهتف لـ الونش