بكاء ليونيل سكالوني أمام جماهير الأرجنتين وسط الاحتفال بالتتويج بكأس العالم
الجمعة، 24 مارس 2023 - 11:09
The coach that brought the trophy home 😢— Football on BT Sport (@btsportfootball) March 24, 2023
Argentina shows some love for an emotional Lionel Scaloni. pic.twitter.com/pK8d0PCYXJ
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