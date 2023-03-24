مدرب الأرجنتين يغني أغنية ميسي مع جماهير الأرجنتين
الجمعة، 24 مارس 2023 - 11:08
Even Lionel Scaloni joined in the chants for Lionel Messi 😂 pic.twitter.com/Z447IKhY6P— Football on BT Sport (@btsportfootball) March 24, 2023
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