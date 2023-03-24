مدرب الأرجنتين يغني أغنية ميسي مع جماهير الأرجنتين

احتفالات منتخب الأرجنتين بالتتويج بكأس العالم في مباراة ودية ضد بنما

احتفال جماهير الأرجنتين مع المنتخب بلقب كأس العالم في مونيمونتال

هاتريك لويس سواريز في أول مباراة له مع جريميو البرازيلي