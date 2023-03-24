احتفالات منتخب الأرجنتين بالتتويج بكأس العالم في مباراة ودية ضد بنما

الجمعة، 24 مارس 2023 - 11:06

3/24/2023 11:06:52 AM احتفالات منتخب الأرجنتين بالتتويج بكأس العالم في مباراة ودية ضد بنما
ميسي الأرجنتين كأس العالم بنما
نرشح لكم
بكاء ليونيل سكالوني أمام جماهير الأرجنتين وسط الاحتفال بالتتويج بكأس العالم مدرب الأرجنتين يغني أغنية ميسي مع جماهير الأرجنتين ميسي يرفع كأس العالم مجددا أمام جماهير الأرجنتين ضد بنما احتفال جماهير الأرجنتين مع المنتخب بلقب كأس العالم في مونيمونتال أهداف فوز راسينج على بوكا جونيورز 2-1 (السوبر الأرجنتيني الدولي) هاتريك لويس سواريز في أول مباراة له مع جريميو البرازيلي أبرز لحظات الملك بيليه مع سانتوس مشجع فلسطيني نال احترام مدرب البرازيل في كأس العالم
أخر الأخبار
ساوثجيت: أظهرنا شخصيتين ضد إيطاليا.. وهاري كين مازال أمامه الكثير ليقدمه 11 دقيقة | الكرة الأوروبية
مانشيني: كنا نستحق التعادل أمام إنجلترا.. الطريق أصبح صعبا الآن 19 دقيقة | الكرة الأوروبية
أجويرو: أشعر أن هناك فرصة تصل لـ50% لعودة ميسي إلى برشلونة بشرط 39 دقيقة | الدوري الإسباني
بيلد تكشف 4 أسباب لإقالة ناجلزمان من بايرن: فقد 10 نقاط في الدوري 46 دقيقة | الكرة الأوروبية
كانسيلو عن إقالة ناجلزمان: كنت أعرف أنني لن أجده مع عودتي إلى ميونيخ 55 دقيقة | الكرة الأوروبية
تاريخ مواجهات مصر مع مالاوي.. سيطرة و3 هزائم ساعة | منتخب مصر
وسط الدموع والتشجيع الجنوني.. الأرجنتين تحتفل بكأس العالم بثنائية في بنما ساعة | أمريكا
تفاصيل رحلة منتخب مصر الأولمبي إلى زامبيا ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 شباك نظيفة أو فارق هدفين.. سيناريوهات تأهل الأهلي لربع نهائي إفريقيا أمام الهلال 2 انتهت مجموعة الأهلي – الهلال (1) - (1) صنداونز.. تعادل لمصلحة الأهلي 3 سيناريوهات تأهل الأهلي - مصيره ليس بيده ولكن.. والخروج لا يزال واردا إن تعادل الهلال 4 كولر: فاجأت اللاعبين بقرار بعد الهزيمة من صنداونز.. وتحلينا بالصبر ضد القطن