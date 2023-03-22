أحمد جعفر: هذا ما حدث من ميدو بعد انضمام جدو بدلا منه لمنتخب مصر

أحمد جعفر يكشف سبب رحيله عن الزمالك بعد حديث مع ميدو

"بعت شقتي والعربية".. أحمد جعفر يتحدث عن الأزمة المادية التي تعرض لها أثناء لعبه للزمالك

أحمد جعفر: هذا هو الفارق بين ميدو وعمرو زكي

نظام جديد لكأس العالم للأندية 2025.. ولهذا السبب سيشارك الأهلي

"الزملكاوي أهو".. جماهير الزمالك تهتف لـ الونش

"على الفوز الليلة حارب".. جماهير الزمالك تؤازر الفريق ضد إنبي

أحمد جعفر يسجل هاتريك في فوز دياموند على المطابع 11-0

شوقي غريب: أهدرنا 7 أهداف.. ومن يهدر يخسر