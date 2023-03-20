أحمد المحمدي يتحدث عن أفضل لحظاته في أستون فيلا

حوار خاص مع سفيرنا المحمدي @Elmo_27 🗣️



▪️ المساهمة في عودة فيلا للدوري الممتاز

▪️ دور ناصف ساويرس وويس إيدنس مع النادي

▪️ أفضل لحظاته مع الأسود#الفيلانز 🦁 pic.twitter.com/r7mkXKb2SB