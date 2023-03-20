أحمد المحمدي يتحدث عن أفضل لحظاته في أستون فيلا
الإثنين، 20 مارس 2023 - 22:46
حوار خاص مع سفيرنا المحمدي @Elmo_27 🗣️— أستون فيلا (@AVFCArabia) March 20, 2023
▪️ المساهمة في عودة فيلا للدوري الممتاز
▪️ دور ناصف ساويرس وويس إيدنس مع النادي
▪️ أفضل لحظاته مع الأسود#الفيلانز 🦁 pic.twitter.com/r7mkXKb2SB
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