تقنية الفيديو تنقذ حياة حكم مواجهة ليفركوزن ضد بايرن ميونيخ

الإثنين، 20 مارس 2023 - 19:17

3/20/2023 7:17:30 PM تقنية الفيديو تنقذ حياة حكم مواجهة ليفركوزن ضد بايرن ميونيخ
بايرن ميونيخ باير ليفركوزن الحكم الألماني توبياس شتيلر
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