هدف فوز يوفنتوس على إنتر 0/1 (دربي إيطاليا)
الإثنين، 20 مارس 2023 - 00:10
يوفنتوس يتقدم— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) March 19, 2023
تسديدة أرضية قوية من كوستيتش يكتفي أونانا بمشاهدتها
#إنتر_يوفنتوس #الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/J0s7uOY1mI
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