الأكبر.. هدف زلاتان إبراهيموفيتش التاريخي أمام أودينيزي

قصة الهدف التاريخي لزلاتان



إبراهيموفيتش يهدر ركلة جزاء



الحكم يقرر إعادة الركلة



إبرا يسدد بقوة في المرة الثانية ويسجل



أكبر لاعب يسجل في تاريخ (السيري أ).. 41 سنة و166 يوماً#أودينيزي_ميلان #الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/MNNXYfi3P9