الأكبر.. هدف زلاتان إبراهيموفيتش التاريخي أمام أودينيزي
السبت، 18 مارس 2023 - 23:01
قصة الهدف التاريخي لزلاتان— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) March 18, 2023
إبراهيموفيتش يهدر ركلة جزاء
الحكم يقرر إعادة الركلة
إبرا يسدد بقوة في المرة الثانية ويسجل
أكبر لاعب يسجل في تاريخ (السيري أ).. 41 سنة و166 يوماً#أودينيزي_ميلان #الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/MNNXYfi3P9
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