هدف رونالدو الرائع من ركلة حرة - النصر × أبها (الدوري السعودي)
السبت، 18 مارس 2023 - 21:35
د78’ هدف التعادل لـ #النصر عن طريق كريستيانو رونالدو— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) March 18, 2023
النصر 1 × 1 أبها#النصر_أبها | #SSC pic.twitter.com/I7Thdk4lsz
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