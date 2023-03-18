هدف مصطفى سعد لمنتخب مصر الأولمبي ضد السودان
السبت، 18 مارس 2023 - 20:14
مصطفى سعد يحرز الهدف الأول لمنتخب مصر الأولمبي في مرمى السودان في المباراة الودية التي تجمع المنتخبين ⚽ pic.twitter.com/YFDLtP0TyT— OnTime Sports (@ONTimeSports) March 18, 2023
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