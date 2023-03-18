هدف مصطفى سعد لمنتخب مصر الأولمبي ضد السودان

السبت، 18 مارس 2023 - 20:14

3/18/2023 8:14:56 PM هدف مصطفى سعد لمنتخب مصر الأولمبي ضد السودان
السودان منتخب مصر الأولمبي
نرشح لكم
ملخص فوز مصر الأولمبي على الجابون 3-0 (ودي) المؤتمر الصحفي لـ روي فيتوريا عقب الفوز على بلجيكا هدف مصر الثاني في بلجيكا - تريزيجيه هدف مصر الأول في بلجيكا - مصطفى محمد حازم إمام يكشف أسباب تعذر انضمام ياسر إبراهيم لمعسكر منتخب مصر حقيقة تغيير قانون كرة القدم بسبب مباراة مصر وأيرلندا فتحي مبروك: أبواب معسكر بوركينا كانت مفتوحة ولم يتمكن أحد من الخروج فتحي مبروك: لعبنا ضد إنجلترا بهدف الفوز.. وهذا ما أزعج مدرب أيرلندا
أخر الأخبار
ميكالي: يجب زيادة التركيز قبل مباراة زامبيا 11 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل ميلان - إبراهيموفيتش القائد يبدأ أساسيا لأول مرة منذ 419 يوما أمام أودينيزي 26 دقيقة | الكرة الأوروبية
كونتي يفتح النار على إدارة توتنام واللاعبين: 20 عاما مع نفس المالك بدون ألقاب 38 دقيقة | الدوري الإنجليزي
دوري أبطال إفريقيا - سباعية تقود سيمبا لـ ربع النهائي.. والرجاء يضمن الصدارة في أوغندا 41 دقيقة | الكرة الإفريقية
راديو مونت كارلو: ساليبا يغيب عدة أسابيع بسبب الإصابة ساعة | الدوري الإنجليزي
بسبب "توقيت رمضان".. تعديل موعد انطلاق مباراة بيراميدز أمام الجيش الملكي ساعة | الكرة الإفريقية
في تجربته الودية الأخيرة.. منتخب مصر الأولمبي يفوز على السودان ساعة | منتخب مصر
دوري المحترفين الجديد - تحديد المتنافسين في دورة الترقي من القسم الثالث ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت مجموعة الأهلي – الهلال (1) - (1) صنداونز.. تعادل لمصلحة الأهلي 2 شباك نظيفة أو فارق هدفين.. سيناريوهات تأهل الأهلي لربع نهائي إفريقيا أمام الهلال 3 قرعة دوري أبطال أوروبا - قمة إيطالية وسيتي ضد بايرن.. ونصف نهائي ناري 4 سيناريوهات تأهل الأهلي - مصيره ليس بيده ولكن.. والخروج لا يزال واردا إن تعادل الهلال