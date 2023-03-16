تعرف على نظام كأس العالم 2026.. ومفاجأة مغربية
الخميس، 16 مارس 2023 - 16:11
▪مفاجأة مغربية— FilGoal (@FilGoal) March 16, 2023
▪البطولة ستشهد مشاركة 48 منتخباً
▪تغييرات عديدة في البطولة
تعرف على النظام الجديد لكأس العالم 2026 👇 pic.twitter.com/gM4cQQ2Z1Y
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