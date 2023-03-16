تعرف على نظام كأس العالم 2026.. ومفاجأة مغربية

الخميس، 16 مارس 2023 - 16:11

3/16/2023 4:11:31 PM تعرف على نظام كأس العالم 2026.. ومفاجأة مغربية
المغرب كأس العالم 2026 كأس العالم 2030
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نظام جديد لكأس العالم للأندية 2025.. ولهذا السبب سيشارك الأهلي أهداف فوز يوفنتوس على سامبدوريا 4-2 (الدوري الإيطالي) أهداف فوز ساسولو على روما 4-3 (الدوري الإيطالي) هدفا تعادل ميلان مع ساليرنيتانا 1-1 (الدوري الإيطالي) هدفا فوز نابولي على أتالانتا 2-0 (الدوري الإيطالي) أهداف فوز سبيزيا على إنتر 2-1 (الدوري الإيطالي) هدف فوز لاتسيو على نابولي 1-0 (الدوري الإيطالي) هدف برشلونة في مرمى ريال مدريد (إيدر ميليتاو)
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