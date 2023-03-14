النجعي يسجل أسرع هدف في كأس ملك السعودية
الثلاثاء، 14 مارس 2023 - 17:38
هدددددف!⚽️— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) March 14, 2023
د1' الهدف الأول لـ النصر عن طريق سامي النجعي
النصر 1 × 0 ابها#أغلى_الكؤوس
#النصر_أبها | #SSC pic.twitter.com/te3GCOvbBO
نرشح لكم
أهداف فوز يوفنتوس على سامبدوريا 4-2 (الدوري الإيطالي) أهداف فوز ساسولو على روما 4-3 (الدوري الإيطالي) هدفا تعادل ميلان مع ساليرنيتانا 1-1 (الدوري الإيطالي) أحمد عيد لاعب إنبي يردد هتافات جمهور الزمالك علي فوزي يتحدث عن هدفه في الزمالك رفيق كابو يكشف سر هدفه في الزمالك تصريحات تامر مصطفى مدرب إنبي بعد الفوز على الزمالك المؤتمر الصحفي لـ فيريرا بعد خسارة الزمالك من إنبي