أحمد عيد لاعب إنبي يردد هتافات جمهور الزمالك
الأحد، 12 مارس 2023 - 23:28
أحمد عيد يردد هتافات جمهور الزمالك قبل مشاركته في المباراة🔉#الزمالك_إنبي #في_الدوري— FilGoal (@FilGoal) March 12, 2023
تصوير: هلال عادل pic.twitter.com/G4wVYjFIYi
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