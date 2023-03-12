رفيق كابو يكشف سر هدفه في الزمالك
الأحد، 12 مارس 2023 - 22:53
رفيق كابو نجم إنبي يتحدث عن تألقه أمام الزمالك وإحرازه الهدف الأول ⚽⚽#ستاد_مصر pic.twitter.com/x9VZKOAXTI— OnTime Sports (@ONTimeSports) March 12, 2023
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