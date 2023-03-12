المؤتمر الصحفي لـ فيريرا بعد خسارة الزمالك من إنبي
الأحد، 12 مارس 2023 - 22:52
تصريحات فيريرا المدير الفني للزمالك في المؤتمر الصحفي عقب الهزيمة من إنبي 🔥🔥#ستاد_مصر pic.twitter.com/VicglnmzlW— OnTime Sports (@ONTimeSports) March 12, 2023
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