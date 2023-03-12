شوقي غريب: أهدرنا 7 أهداف.. ومن يهدر يخسر
الأحد، 12 مارس 2023 - 00:29
تصريحات شوقي غريب المدير الفني لفريق المقاولون العرب عقب الهزيمة من سموحة #ستاد_مصر pic.twitter.com/s8YKuvFOyV— OnTime Sports (@ONTimeSports) March 11, 2023
نرشح لكم
أحمد سامي يكشف سر ضجيج غرفة ملابس سموحة تصريحات سامي قمصان بعد فوز الأهلي على المقاولون شوقي غريب يتحدث بعد خسارة المقاولون من الأهلي قندوسي يتحدث بعد فوز الأهلي على المقاولون طرد لاعب الأهلي وتعرض لاتهامات خطيرة.. تعرف على بيريرا رئيس لجنة الحكام قصة غريبة - لاعب يعترف بتزوير عمره أثناء اللعب في مصر "كادت تودي بحياته" لاعب مصري يختار إسبانيا؟ قصة "محمد حمدي المزيف" المدير التنفيذي للأهلي يكشف كواليس شكوى الهلال وقناة الزمالك