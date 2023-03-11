هدفا فوز نابولي على أتالانتا 2-0 (الدوري الإيطالي)
السبت، 11 مارس 2023 - 21:17
بهدف "مارادوني" من كفارا وآخر من رحماني..— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) March 11, 2023
نابولي يفوز على أتالانتا 2-0 في الجولة 26
شاهد الهدفين#نابولي_أتالانتا#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/GRSe3qJbfP
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