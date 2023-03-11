هدفا فوز نابولي على أتالانتا 2-0 (الدوري الإيطالي)

بهدف "مارادوني" من كفارا وآخر من رحماني..

نابولي يفوز على أتالانتا 2-0 في الجولة 26

شاهد الهدفين#نابولي_أتالانتا#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/GRSe3qJbfP