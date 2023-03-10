أهداف فوز سبيزيا على إنتر 2-1 (الدوري الإيطالي)
الجمعة، 10 مارس 2023 - 23:58
سبيزيا يحقق العلامة الكاملة ويفوز على إنتر 2-1 في الجولة 26 من الكالشيو— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) March 10, 2023
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