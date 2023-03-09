هدف فوز الاتحاد ضد النصر - رومارينيو (الدوري السعودي)

بعيدا عن الزمالك وطلائع الجيش.. خماسي مصري في البطولة العربية

تصريحات سامي قمصان بعد فوز الأهلي على المقاولون

شوقي غريب يتحدث بعد خسارة المقاولون من الأهلي

قندوسي يتحدث بعد فوز الأهلي على المقاولون

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