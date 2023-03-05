طرد لاعب الأهلي وتعرض لاتهامات خطيرة.. تعرف على بيريرا رئيس لجنة الحكام

قصة غريبة - لاعب يعترف بتزوير عمره أثناء الاختبار في أحد الأندية المصرية

إيهاب الكومي: الكل سيحاسب على التجاوزات

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