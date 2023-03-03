هدف فوز لاتسيو على نابولي 1-0 (الدوري الإيطالي)

أول خسارة في الدوري على ملعبه..

لاتسيو يضع حداً لانتصارات نابولي المتتالية ويحقق الفوز بنتيجة 1-0



شاهد الهدف الجميل#نابولي_لاتسيو#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/7bXvxKK2P7