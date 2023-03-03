هدف فوز لاتسيو على نابولي 1-0 (الدوري الإيطالي)
الجمعة، 03 مارس 2023 - 23:58
أول خسارة في الدوري على ملعبه..— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) March 3, 2023
لاتسيو يضع حداً لانتصارات نابولي المتتالية ويحقق الفوز بنتيجة 1-0
شاهد الهدف الجميل#نابولي_لاتسيو#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/7bXvxKK2P7
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