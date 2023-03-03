حجازي: مواجهة النصر مفتاح الدوري.. وأريد منح قميصي للجميع
الجمعة، 03 مارس 2023 - 19:13
🎙️أحمد حجازي - لاعب #الاتحاد:— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) March 3, 2023
نسير بخطوات ثابتة.. ومباراة النصر القادمة مفتاح تحقيق الدوري للفريقين#الخليج_الاتحاد | #SSC pic.twitter.com/IjpawBIT53
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