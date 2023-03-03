حجازي: مواجهة النصر مفتاح الدوري.. وأريد منح قميصي للجميع

اختيارات مفاجئة.. لمن صوّت صلاح في جائزة ذا بيست

أوباما يصنع هدف الحزم الأول أمام الخلود

هدف إمام عاشور في مرمى فيبورج

إمام عاشور يلتقي زملائه الجدد في ميتيلاند الدنماركي

أوباما يسجل هدفين في ظهوره الأول مع الحزم