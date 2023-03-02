هدف برشلونة في مرمى ريال مدريد (إيدر ميليتاو)
الخميس، 02 مارس 2023 - 23:38
كيسيه يفتتح التسجيل ⚽️— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) March 2, 2023
ريال مدريد 0 × 1 برشلونة#ريال_مدريد_برشلونة | #SSC pic.twitter.com/FVvNgRwewK
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