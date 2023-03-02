ملخص مباراتي نصف نهائي الدور التمهيدي من البطولة العربية

#كأس_الملك_سلمان_للاندية |



🎥 هكذا كانت مباراتي اليوم الأول من تصفيات الدور التمهيدي المقام في محافظة #جدة .



ننتظر مواجهة التأهل يوم الأحد القادم بين فريقي أرتا سولار الجيبوتي وفحمان اليمني. pic.twitter.com/z0qVwCo9gt