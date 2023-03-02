ملخص مباراتي نصف نهائي الدور التمهيدي من البطولة العربية
الخميس، 02 مارس 2023 - 22:07
#كأس_الملك_سلمان_للاندية |— الاتحاد العربي لكرة القدم (@UAFAAC) March 2, 2023
🎥 هكذا كانت مباراتي اليوم الأول من تصفيات الدور التمهيدي المقام في محافظة #جدة .
ننتظر مواجهة التأهل يوم الأحد القادم بين فريقي أرتا سولار الجيبوتي وفحمان اليمني. pic.twitter.com/z0qVwCo9gt
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