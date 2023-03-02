هدف فوز أوساسونا على أتليتك بلباو في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا
الخميس، 02 مارس 2023 - 00:00
د47' الهدف الأول لـ أوساسونا عن طريق عبد الصمد الزلزولي— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) March 1, 2023
أوساسونا 1 × 0 أتلتيك بلباو #أوساسونا_أتلتيك_بلباو #CopaDelRey | #SSC pic.twitter.com/GTD45xUUxc
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