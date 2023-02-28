ملخص فوز يوفنتوس على تورينو 4-2 (الدوري الإيطالي)
الثلاثاء، 28 فبراير 2023 - 23:59
في مباراة شهدت 6 أهداف..— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) February 28, 2023
يوفنتوس يحقق الفوز في مباراة الديربي أمام تورينو بنتيجة 4-2
شاهد الأهداف كاملة#يوفنتوس_تورينو#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/CJWRBMJpRf
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