ملخص فوز يوفنتوس على تورينو 4-2 (الدوري الإيطالي)

أهداف فوز كريمونيسي على روما 2-1 (الدوري الإيطالي)

ملخص فوز ساسولو على ليتشي 1-0 (الدوري الإيطالي)

هدفا فوز نابولي على إمبولي 2-0 (الدوري الإيطالي)

بناء مدرسة ومساعدة الغارمين.. أعمال خيرية لـ أتسو قبل وفاته في زلزال تركيا

حوار جوزيه بيسيرو | عن بكاءه بعد ترك الأهلي.. أزمة كوبا أميركا ومستقبل أوسيمين