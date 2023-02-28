أهداف فوز كريمونيسي على روما 2-1 (الدوري الإيطالي)

وأخيراً بعد 24 جولة..

كريمونيزي يحقق فوزه الأول في الدوري الإيطالي على حساب روما بنتيجة 2-1#كريمونيزي_روما#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/EVWc7nYVsJ