تصويت قادة المنتخبات العربية في جائزة "ذا بيست"

الثلاثاء، 28 فبراير 2023 - 17:33

2/28/2023 5:33:55 PM تصويت قادة المنتخبات العربية في جائزة "ذا بيست"
ذا بيست جوائز الأفضل
نرشح لكم
رئيس نادي يعاقب المدرب ويقود بنفسه تدريب الفريق هل تزول عضوية مرتضى منصور، وهل يترشح مجددا؟ اختيارات مفاجئة.. لمن صوّت صلاح في جائزة ذا بيست هدف فوز الشارقة على العين 1-0 (السوبر الإماراتي) ملخص فوز ساسولو على ليتشي 1-0 (الدوري الإيطالي) هدفا فوز نابولي على إمبولي 2-0 (الدوري الإيطالي) ثلاثية كريستيانو رونالدو مع النصر أمام ضمك بركات: الحديث عن تعيين محمود جابر لأن ابنه صديق صلاح تهريج
أخر الأخبار
مباشر الدوري المصري – الأهلي ضد الداخلية 3 دقيقة | الدوري المصري
سواريش يتولى تدريب إشتوريل برايا 5 دقيقة | الكرة الأوروبية
قطر تحدد موعد بطولة كأس آسيا 2023 20 دقيقة | آسيا
تشكيل الأهلي - قندوسي أساسي لأول مرة أمام الداخلية.. وغيابات بالجملة 26 دقيقة | الدوري المصري
تقرير: الزلزولي يدخل حسابات نوتنجهام فورست 28 دقيقة | ميركاتو
طارق قنديل رئيسا لبعثة الأهلي في جنوب إفريقيا لمواجهة صنداونز 34 دقيقة | الكرة الإفريقية
كاف يشيد بأمانة فرد أمن استاد هيئة قناة السويس 37 دقيقة | الكرة الإفريقية
خالد لطيف: لم أطلب الحصول على منصب القائم بأعمال رئيس الزمالك 59 دقيقة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا تقول اللوائح بعد قرار تأييد حبس رئيس الزمالك 2 خبر في الجول - الكشف عن سبب استبعاد شلبي وثلاثي الزمالك عن مواجهة الترجي 3 بيان - وزارة الرياضة تكشف مصير رئاسة الزمالك بعد تأييد حبس مرتضى منصور 4 إفريقيا للشباب - سيناريوهات تأهل منتخب مصر لربع النهائي.. هناك فرصة حتى مع الخسارة